@洛阳市民，三孩生育登记可以网上办理了

24日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，自5月31日以后生育第三个子女的夫妻，可自愿进行生育登记了，目前已开通网上办理服务。

24日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，自5月31日以后生育第三个子女的夫妻，可自愿进行生育登记了，目前已开通网上办理服务。

洛阳市卫健委人口监测与家庭发展科负责人介绍，自5月31日国家三孩政策意见提出以来，不断有市民咨询三孩生育证办理问题。目前，省卫健委已修改完善三孩生育登记政策，升级生育登记平台。

该负责人介绍，三孩生育登记与原一、二孩生育登记方式一致，实行全程网办业务模式。5月31日以后生育第三个子女的夫妻，可通过河南省卫生健康委员会网站(http://wsjkw.henan.gov.cn)办理生育登记。夫妻还可凭借一方身份证明，在全省任一乡镇(街道)卫生健康工作机构，由工作人员协助办理。市民完成生育登记相关业务后，可直接在线下载《河南省居民生育登记信息单》，该信息单上有核查二维码，无须再到卫生健康部门盖章。

“再婚夫妻按照再婚后夫妻实际生育情况办理一孩、二孩或三孩生育登记。”该负责人提醒，卫生健康部门能通过数据共享查询到申请人婚姻、生育信息的，申请人只需登录河南省卫生健康委员会网站如实填写夫妻双方的基本信息、婚姻信息、居住信息、子女信息、个人承诺等内容；通过数据共享无法查询核验申请人相关信息的，申请人根据提示如实提交有关材料。申请人如利用虚假材料、虚假承诺办理生育登记，由当事人承担由此产生的法律责任。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 耿梅）