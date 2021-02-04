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高考576分的她立志当一名好医生，帮助更多人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 20:27

　　家在宜阳县香鹿山镇香泉村的王珍珍，今年以高考文科576分的成绩被新乡医学院生命科学技术学生物工程专业录取。这个19岁的女孩离自己的“医生梦”又近了一步。

　　王珍珍的父亲于2016年因突发心脏病去世。此后，这件事也成了女孩心里的痛。“我爸走后，我就想当一名医生，所以这次报考的也是医学院。”王珍珍说，这些年来，她在心里千百次地设想过“如果”——如果家人当时懂得一些心脏病急救知识，如果对父亲的抢救再及时一点儿，是不是悲剧就不会发生。

　　王珍珍表示，在进入大学后，她将继续努力学习，抓住转专业的机会，继续为自己的“医生梦”发力。

　　父亲去世后，母亲曹会娜成了家中的顶梁柱。作为家中长女的王珍珍也将这些年母亲的辛劳都看在眼里。除实现自己的梦想外，“为母亲分忧”也是支撑她一路寒窗苦读的动力。

　　曹会娜告诉记者，一个人拉扯三个闺女长大不容易，她家曾是村里建档立卡的贫困户，好在有好政策的帮助，“村里为我们办了低保，日子越来越好了”。虽然王家的生活不断向好，但要曹会娜一下子为孩子拿出7000余元的学费、住宿费，她还是有些吃力。

　　“希望能够在阳光助学活动的帮助下，获得好心人的资助。”王珍珍说，滴水之恩将涌泉相报，未来，待自己大学毕业有能力后，也将竭尽所能帮助其他需要帮助的人，将爱心传递下去。（洛报融媒记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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