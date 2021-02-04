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万人助万企：现场核查送服务【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 20:18

　　政策解读

　　“万人助万企”活动开始后，洛阳市市场监管部门出台工作方案，通过支持企业发展、推动政策落地、强化要素保障和创新驱动等举措，重点解决13类问题、重点收集8类咨询或帮助需求事项，提振企业发展信心。按照省政府下放部分省级经济社会管理权限的通知精神，第二、三类医疗器械生产许可办理事项由省药品监督管理局委托至洛阳市市场监督管理局，企业办理业务不用再去郑州，在洛阳就能申请办理。申请材料在线审核通过后，由洛阳市市场监管局选派核查员开展现场核查，督促整改并发证。从受理企业申请到业务办结，办理时限大大缩短。

　　24日上午，位于洛阳市高新区的河南斯顿医疗器械有限公司会议室里，由洛阳市场监管系统赵天敏、张永治、张荣静3人组成的核查小组，正在紧张忙碌着。

　　“等到核查通过发证就可以开工生产了，对于企业来说，效率就是产能，这样的速度，让我们很高兴！”河南斯顿医疗器械有限公司管理者代表钱佳佳的语气中充满期待。

　　河南斯顿医疗器械有限公司是一家生产定制式固定义齿和活动义齿的公司，产品主要用于牙体、牙列缺失、缺损的固定修复。注册登记、采购专业机器、技术人员聘用……大半年时间，钱佳佳和团队人员完成了开办企业的各项准备工作，可最让他挂心的，是申请办理《医疗器械生产许可证》。

　　《医疗器械生产许可证》是允许公司投产的“钥匙”。钱佳佳曾经打听过，这个证书需要到位于郑州的省级主管部门申请办理，再派出专业人员到企业所在地现场核查，其间往返数次，法定需要40个工作日。“前期已经投入了不少资金，房租和人员工资每月也有开支，希望能早点获批。”当时，钱佳佳心里这样想。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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