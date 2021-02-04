专项执法！女职工孕期、哺乳期等合法权益如被侵害可举报投诉

今日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，目前，洛阳正在开展女职工产假等权益专项执法行动(以下简称专项执法行动)，从8月20日持续至10月15日。

今日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，目前，洛阳正在开展女职工产假等权益专项执法行动(以下简称专项执法行动)，从8月20日持续至10月15日。

洛阳市人社局相关负责人介绍，为切实保障女职工劳动保障权益，市人社局、市卫健委、市医保局等部门联合开展本次专项执法行动。与以往不同的是，本次专项行动主要聚焦女职工群体，针对侵害女职工产假、哺乳时间等权益的违法行为，将依法立案查处。

据悉，本次专项执法行动主要面向各用人单位，重点是女职工较多的服装制造业、化工、箱包、制鞋业、社会关注度较高的高科技行业企业。重点关注这些方面：

1.用人单位遵守相关规定的情况，重点检查女职工产假、哺乳时间情况，孕期、哺乳期延长劳动时间和夜班劳动情况，女职工卫生费发放情况，女职工从事禁忌劳动情况；

2.女职工劳动合同、工资支付和社会保险情况；

3.用人单位关于女职工合法权益劳动保障制度规章情况；

4.女职工权益保护专项集体合同签订情况；

5.女职工产假待遇情况；

6.女职工比较多的用人单位建立女职工卫生室、孕妇休息室、哺乳室等设施情况；

7.女职工组织建设、心理健康维护的情况；

8.用人单位发布含有性别歧视性内容招聘信息的情况；

9.其他有关女职工权益保护法律法规和规章执行情况。

如遇合法权益受到侵害，可打65221615进行举报。（洛报融媒记者 谢娜娜 通讯员 李帆）