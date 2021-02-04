辛俊峰同志任中共嵩县县委副书记 提名为县长候选人

8月24日上午，嵩县召开县级领导干部会议，宣布洛阳市委决定：辛俊峰同志任中共嵩县县委委员、常委、副书记，嵩县产业集聚区党工委书记、管委会主任，提名为嵩县人民政府县长候选人。
8月24日上午，嵩县召开县级领导干部会议，宣布洛阳市委决定：辛俊峰同志任中共嵩县县委委员、常委、副书记，嵩县产业集聚区党工委书记、管委会主任，提名为嵩县人民政府县长候选人。
8月24日上午，嵩县召开县级领导干部会议，宣布洛阳市委决定：辛俊峰同志任中共嵩县县委委员、常委、副书记，嵩县产业集聚区党工委书记、管委会主任，提名为嵩县人民政府县长候选人。
嵩县县委书记宗玉红同志主持会议，洛阳市委组织部常务副部长范永平同志出席会议并讲话。
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