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洛阳住房公积金便民“攻略”来了！涉及灵活就业人员、退休提取……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 20:18

　　近日，洛阳市住房公积金管理中心发布一批便民消息，针对灵活就业人员、退休提取、终止劳动关系(离职)提取、异地转移接续等详解网上操作攻略。

　　终止劳动关系(离职)提取

　　●操作步骤

　　进入洛阳市住房公积金管理中心网厅首页(www.lyzfgjj.com，下称网厅首页)，点击“我要提取”，选择“终止劳动关系”；

　　选定银行(支持中行、建行、工行、农行、交行、邮储银行和洛阳银行)，按提示完善信息，提交后等待短信验证通过。

　　●温馨提示

　　个人住房公积金账户必须为封存状态，封存原因为终止劳动关系或离退休或出境定居的，且满半年。

　　无公积金贷款余额的、无贷款担保的、无法院冻结封存的，可全额提取；反之，账户余额小于等于1000元可办理销户提取业务，销户提取后1年内不允许在原单位重新开设个人住房公积金账户。公积金账户余额大于1000元，应先将千元以上部分用于提前还款；

　　收款账户名称必须和提取申请人的一致。收款银行卡应为中、建、工、农、交、邮储和洛阳银行任一银行的I类账户储蓄卡。

　　退休提取

　　●操作步骤

　　进入网厅首页，点击“我要提取”，进而选择“退休提取”；

　　选定银行部分与“终止劳动关系(离职)提取”相同。

　　●温馨提示

　　个人住房公积金账户必须为封存状态，封存原因为离退休，且符合男满60周岁、女满55周岁条件。(其他退休情形提取住房公积金，须持相关受理要件到市住房公积金管理中心服务窗口办理)。

　　无公积金贷款余额的、无贷款担保的、无法院冻结封存的，可全额提取。反之，余额小于等于1000元，可办理销户提取业务，销户提取后不允许重新开设个人住房公积金账户；余额大于1000元，应先将公积金余额千元以上部分用于提前还款。

　　收款账户及银行卡设置与“终止劳动关系(离职)提取”相同。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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