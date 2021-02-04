点赞！这名洛阳残疾人连续9年资助20多名准大学生

“谢谢您！我一定会铭记这份爱心，刻苦学习，以优异成绩报答您的关爱。”近日，从60岁的李灵恩手中接过2000元助学金，今年刚考上大学的郭可言和李艳菲感激地说。

“谢谢您！我一定会铭记这份爱心，刻苦学习，以优异成绩报答您的关爱。”近日，从60岁的李灵恩手中接过2000元助学金，今年刚考上大学的郭可言和李艳菲感激地说。

给准大学生发放助学金，这是残疾人李灵恩坚持的第9个年头。今天，记者来到偃师区高龙镇郭屯村，见到了李灵恩。

爱心资助，他为贫困学子圆梦大学

李灵恩告诉记者，他之所以坚持资助贫困学生，跟自己的成长经历有关。“我是穷人家的孩子，小时候是吃百家饭长大的，所以一直怀着感恩的心。”

李灵恩自幼患小儿麻痹症，双腿落下残疾，贫困的家境也让他饱尝生活的辛酸。没有机会上大学，是他心中的一大遗憾。他不希望更多孩子由于家贫而错失上大学的机会。从那时起，他就在心中埋下爱心的种子。

身残志坚的李灵恩，苦心钻研中医理论，并力所能及帮助他人。2012年至2014年，李灵恩在朋友介绍下，资助了几名嵩县贫困学子，张明明就是其中之一。

记者拨通了在杭州工作的张明明电话，28岁的他提起李灵恩，直说“感谢”！“我上高三那年，母亲生病卧床不起，我一边照顾母亲，一边发奋学习，发誓一定要走出去！”

考上大学，按理说是一件高兴事儿，可张明明怎么也开心不起来。几千元的学费对他家来说，可谓天文数字。李灵恩了解到这一情况后，给予他经济上的帮助，还鼓励他努力读书。

大学毕业后，张明明在杭州一家研究所工作，去年结了婚，还买了房子。“没有李叔叔的帮助，就没有我的今天。我每年春节都会去家里看望他。”