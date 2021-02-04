洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

点赞！这名洛阳残疾人连续9年资助20多名准大学生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 19:19

　　“谢谢您！我一定会铭记这份爱心，刻苦学习，以优异成绩报答您的关爱。”近日，从60岁的李灵恩手中接过2000元助学金，今年刚考上大学的郭可言和李艳菲感激地说。

　　给准大学生发放助学金，这是残疾人李灵恩坚持的第9个年头。今天，记者来到偃师区高龙镇郭屯村，见到了李灵恩。

　　爱心资助，他为贫困学子圆梦大学

　　李灵恩告诉记者，他之所以坚持资助贫困学生，跟自己的成长经历有关。“我是穷人家的孩子，小时候是吃百家饭长大的，所以一直怀着感恩的心。”

　　李灵恩自幼患小儿麻痹症，双腿落下残疾，贫困的家境也让他饱尝生活的辛酸。没有机会上大学，是他心中的一大遗憾。他不希望更多孩子由于家贫而错失上大学的机会。从那时起，他就在心中埋下爱心的种子。

　　身残志坚的李灵恩，苦心钻研中医理论，并力所能及帮助他人。2012年至2014年，李灵恩在朋友介绍下，资助了几名嵩县贫困学子，张明明就是其中之一。

　　记者拨通了在杭州工作的张明明电话，28岁的他提起李灵恩，直说“感谢”！“我上高三那年，母亲生病卧床不起，我一边照顾母亲，一边发奋学习，发誓一定要走出去！”

　　考上大学，按理说是一件高兴事儿，可张明明怎么也开心不起来。几千元的学费对他家来说，可谓天文数字。李灵恩了解到这一情况后，给予他经济上的帮助，还鼓励他努力读书。

　　大学毕业后，张明明在杭州一家研究所工作，去年结了婚，还买了房子。“没有李叔叔的帮助，就没有我的今天。我每年春节都会去家里看望他。”

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳启动制造业“三大改造”、高成长...
  • 撤销卡点、恢复营业！洛阳这些县区最...
  • 雨后初晴，前坪水库上空云海升腾
  • 洛阳城市区电动自行车挂牌工作明起全...
  • 先睹为快！洛阳地铁2号线车站设计方案...
  • 全市以案促改暨激励党员干部担当作为...
  • 最新！河南省疫情中高风险地区名单，...
  • 洛阳首座地下立体停车场建成投用
  • 洛阳大学生创业团队研发手康复机器人 ...
  • 洛龙区101岁的张秀婷：缝缝补补的日子...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    雨后初晴，前坪水库上...
    洛龙区101岁的张秀婷：...
    让青春在一线闪耀！洛...
    洛宁县：创建服务平台 ...
    精彩热帖

    晒秋

    夹竹桃花美丽绽放

    防汛一线的偃师公安

    埃及金字塔
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605