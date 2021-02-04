“红马甲”杨丽宾：“我会做饭，不让大伙儿吃泡面”【视频】

“今天想吃点啥？”24日10时许，在孟津区麻屯镇上河村村口的防疫执勤处，执勤人员一听到这吆喝声都咧嘴笑起来。只见不远处一个身穿红马甲的女士，骑着电动车缓缓驶来，她便是喊话的人——上河村村委会工作人员杨丽宾。

“今天想吃点啥？”24日10时许，在孟津区麻屯镇上河村村口的防疫执勤处，执勤人员一听到这吆喝声都咧嘴笑起来。只见不远处一个身穿红马甲的女士，骑着电动车缓缓驶来，她便是喊话的人——上河村村委会工作人员杨丽宾。

杨丽宾把饭送到防疫执勤处

8月初开始，上河村两个进出口设立防疫执勤处。今年44岁的杨丽宾除了和大家一样轮流执勤外，还经常趁不执勤的时候为执勤人员做午饭，所有食材都是她自费购买。

“吃米饭吧，想吃你炒的肥肠了！”正在执勤的郭志渊，一见杨丽宾来，迫不及待地“点菜”了，当天在执勤处吃饭的共有两人。“中，今天咱就吃米饭。”杨丽宾又骑上电动车，回家忙活起来。

淘米、洗菜、切肥肠……11时许，杨丽宾开始准备午饭。“米饭用蒸锅蒸，这样更香；多切点肥肠，大家都喜欢吃。”她一边做饭，一边和记者聊起来。自村口设立防疫执勤处以来，村委会的十几名工作人员都参与轮流执勤，每次执勤一整天，隔三四天执勤一次。“执勤人员中午没地儿吃饭，只能吃泡面，吃几顿就吃不下去了。”于是，爱做饭的杨丽宾想出一个点子，“我会做饭，不让大伙儿吃泡面。”