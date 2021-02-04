偃师区“舌尖上的非遗”，你吃过几样？

洛报融媒记者近日从偃师区文化馆获悉，第六批偃师区非物质文化遗产代表性项目名录日前公布，25个非遗项目入选。

洛报融媒记者近日从偃师区文化馆获悉，第六批偃师区非物质文化遗产代表性项目名录日前公布，25个非遗项目入选。 洛报融媒记者近日从偃师区文化馆获悉，第六批偃师区非物质文化遗产代表性项目名录日前公布，25个非遗项目入选。 此次入选偃师区非物质文化遗产代表性项目名录的25个项目中，既有炎黄五帝的河洛传说、汉魏洛阳故城传说故事、隋唐大运河鄩溪湾渡口传说等民间文学类，又有传统中药力补金秋制剂技艺、便秘传统药膳疗法、旧德堂膏药制作技艺、前纸庄侯氏中医外治疗法等传统医药类。 尤其是，这当中14项传统技艺项目大多与吃有关，例如邓记驴肉汤制作技艺、古洛全曲小米陈醋酿造技艺、顾县张记肉合制作技艺、郝记小磨香油制作技艺、河洛糖画、肖掌柜调料制作技艺、偃师八大扣碗烹饪技艺、段湾小娃羊肉汤制作技艺、“破鞋底子”烧饼制作技艺、小娘子羊肉鲜汤制作技艺、银条种植栽培及烹饪技艺等。 近年，偃师区共评选非物质文化遗产代表性项目103项。偃师区非物质文化遗产代表性项目名录的公布，有利于提高全社会的文化保护意识，增强文化认同感，激发文化创造活力，进一步推动河洛文化生态保护。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 李建丽)