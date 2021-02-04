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洛阳市气象局发布2021年7月洛阳专题气候影响评价
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 19:19

　　“今年7月，全市平均气温26.6℃，较常年同期略偏高0.2℃；平均降水量268.7毫米，较常年同期偏多94%，为1961年以来同期次多值。”近日，洛阳市气象局发布2021年7月洛阳专题气候影响评价。

　　7月全市平均降水量为1961年以来同期次多值

　　7月，全市平均降水量比去年同期偏多206%，为1961年以来同期次多值(最多为1973年7月297.4毫米)。

　　当月，全市出现了多次降水过程，部分地区遭受暴雨、风雹灾害，特别是7月17日至24日全市出现了罕见的极端强降雨天气，给工农业生产、交通等行业等造成严重损失。

　　●气温：全市平均高温天数为7.7天，较常年同期偏多2.4天

　　全市7月平均气温26.6℃，较常年同期偏高0.2℃，比去年同期偏高1.7℃。各县区月平均气温为24.7℃(栾川)～27.7℃(偃师)，气温异常度除汝阳、栾川偏高外，其他县区均属正常。

　　月内日最高气温≥35℃的高温日数为5天(栾川)～10天(伊川)，全市平均7.7天，较常年同期偏多2.4天。

　　●降水：偃师降水量超过500毫米，异常偏多280%

　　7月各县区降水量为151.3毫米(栾川)～510.5毫米(偃师)，与常年同期相比，嵩县、栾川属于正常，宜阳属于偏多，其他县区属于显著偏多或异常偏多。

　　其中，偃师降水量超过500毫米，异常偏多280%，孟津、汝阳超过300毫米，异常偏多130%和160%，偃师、孟津分别创建站以来同期最多。

　　本月降水过程共6次，分别出现在1日至3日、8日至9日、11日至12日、14日至15日、17日至24日及27日至28日；主要降水过程共3次，分别出现在1日至3日、11日至12日及17日至24日。

　　其中，17日至24日的降水过程为本月持续时间最长、降水量最大的过程，过程降水量为89.8毫米(栾川)～432.9毫米(偃师)，全市平均196.9毫米；本次降水主要集中在19日至20日，19日出现暴雨，20日出现特大暴雨；20日偃师雨量达339.7毫米，突破其建站以来日降水量极值(109.4毫米)，孟津、伊川日降水量也突破了建站以来日降水量极值。

　　●日照：全市月平均日照时数较常年同期略偏少4.3小时

　　全市月平均日照时数为175.2小时，较常年同期略偏少4.3小时，属于正常。各县区月日照时数均属正常。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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