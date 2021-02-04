洛阳这家企业研发的机器人手臂，灵活性堪比人手

两只机械手臂灵活转动，手臂顶端的“钳子”如同人手一般，精准抓取零部件，把它们分别放到不同容器里，随后工人将容器送至指定位置……24日，在位于洛阳机器人智能装备产业园的洛阳尚奇机器人科技有限公司(下称尚奇机器人)里，我们见到了这样一幕场景。

工作人员正在调试人机协作机器人

两只机械手臂灵活转动，手臂顶端的“钳子”如同人手一般，精准抓取零部件，把它们分别放到不同容器里，随后工人将容器送至指定位置……24日，在位于洛阳机器人智能装备产业园的洛阳尚奇机器人科技有限公司(下称尚奇机器人)里，我们见到了这样一幕场景。

“机器与人分工合作、互为补充和相互促进，这已成为生产的新趋势。”尚奇机器人总经理助理田志远说，新需求催生了人机协作机器人。

人机协作机器人是新一代机器人，与传统机器人必须用安全保护栏与人隔离不同，它可以和人在共同工作空间中合作、互动，共同完成工作。通俗点来理解，人机协作机器人就是一位新工友，它具有高安全性、高灵活性和高精度、易操作的特点。比如说，组装键盘，可以由机器人把键帽放置到位，人来进行卡扣的工作。通过人机共融和协同作业，能够实现智能化、定制化生产，满足多品种、小批量、柔性、快速等传统机器人难以企及的新兴制造需求，精准助力智能制造。

人机协作机器人在国内尚处于起步阶段，发展速度十分迅猛，但大部分核心零部件严重依靠进口。为实现人机协作机器人的国产化，我市引进“河洛英才计划”赵杰团队。依托该团队技术力量和哈尔滨工业大学机器人研发国家级创新平台，尚奇机器人已成功完成本体的研制，掌握了高性能机电控一体化关节模块技术、机器人构型优化与仿生综合设计技术、协作型机器人动力学建模与控制技术等六大协作型机器人核心技术，实现了人机协作机器人整机的国产化。截至目前，该公司已获得授权专利51项，还获得了国家高新技术企业等称号。

“目前我们已成功研发了4个系列16种型号人机协作机器人产品，计划将用于医疗、装配、柔性物料操作等领域。”田志远表示。

人机协作，工作区域交叉重叠，如何保证机器不伤人呢？尚奇机器人研发的人机协作机器人配备视觉系统和传感器系统，一旦预测到可能会发生非预期碰撞，机器人就会立即自动停止运行，保护操作人员和周围设备不受伤害。

业内人士预计，到2025年，全球人机协作机器人的市场规模将增至115亿美元，市场潜力巨大。目前尚奇机器人年产200台套人机协作型机器人整机生产线已投入使用，正在建设满足20台套整机调试测试的协作型机器人试验场地。

“在未来2至3年内，我们将针对前沿技术进行创新型研发，进一步拓宽产品市场，推动人机协作机器人在航天、军工、生产制造等领域应用，力争年营收实现5000万元。”田志远表示。（洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 王晶 文/图）