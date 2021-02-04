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“行李箱里的家乡味” 将伴寒门学子踏上求学征途
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 19:18

　　阳光助学活动仍在继续。截至目前，活动已收到超过600名寒门学子递交的资助申请，与此同时，洛城大爱仍在强力汇聚——不断涌现出的爱心市民及爱心企业，让一个个迫切的求学故事，纷纷续写温暖而惊喜的结尾。

　　24日，洛阳万景祥牡丹产业集团董事长马万勇联系洛报爱心帮扶中心表示，作为洛阳本土企业，他们也希望为洛阳的寒门学子尽一份心意。

　　“开学季临近，我们为每一个参加阳光助学的孩子都准备了一份‘行李箱里的家乡礼’。”马万勇说，寒门学子们即将踏上征途去往五湖四海求学，无论走到哪里，家乡的味道都是最深的乡愁，他们将为阳光助学活动提供价值1.2万元的牡丹饼伴手礼，让孩子们将这“舌尖上的家乡味”带去新的环境，与新的朋友分享。“除寒门学子外，我们也想将这份小礼物，送给所有为孩子们捐助善款的爱心市民和爱心企业，是他们让我们的城市更温暖。”

　　得知此消息后，参加今年阳光助学活动、家在伊川县水寨镇姬磨村的寒门学子武佳怡“喜上加喜”。她告诉记者，洛阳晚报对她的求学故事进行报道后，她接收到了不少来自社会各界的爱心，目前学费问题已基本解决。“之前我还在想入学给室友带点儿啥特产，没想到爱心企业连这种细节都替我们想到了，谢谢你们。”武佳怡说。（洛报融媒记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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