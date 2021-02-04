洛阳举行秋季开学演练【视频】

24日下午，洛阳市秋季开学演练在洛一高举行。

24日下午，洛阳市秋季开学演练在洛一高举行。

16时许，参加演练人员保持安全距离，依次开展入校演练、入寝演练、异常情况应急演练、就餐演练、进班演练等环节。

【入校演练】

在学校门口，学生们戴着口罩，拉着行李，沿专用入校通道，在现场防控人员的引导下，保持安全距离，有序行进，并依次通过验证等待区、物品消杀区、洛康码验证处、健康打卡证明收取处等地，按要求提交防控相关材料，并接受物品消杀，进入测温等待区和测温区。

接受完体温检测后，正常者进入校园；体温异常者休息20分钟后再测体温，若体温仍然异常的，医务室人员依次联系班主任、校长、120指挥中心、社区，采取相关防疫处置措施。

入校后，学生们按道路标志男女生分流径直来到宿舍门口，由生活老师测温消毒，一切正常后保持距离有序进入对应宿舍。学生到宿舍后按门口张贴名单到指定床位，放置被褥，打扫桌面、地面、卫生间卫生。寝室看书学习，不允许外出。