每天1000人！明天起可预约参观定鼎门遗址博物馆

24日，洛报融媒记者从定鼎门遗址博物馆获悉，明天，该博物馆将恢复开放。
24日，洛报融媒记者从定鼎门遗址博物馆获悉，明天，该博物馆将恢复开放。
24日，洛报融媒记者从定鼎门遗址博物馆获悉，明天，该博物馆将恢复开放。
开放时间：每周二至周日9：00—17：00，16：30停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)。
预约方式：参观预约实行网络实名预约参观，每天限额1000人。观众可提前关注定鼎门遗址博物馆微信公众号，分时段预约参观。未预约者不得入馆。对于无智能手机且无法由他人代为预约的老年人、未成年人，可出示身份证登记后入馆。
参观方式：观众凭预约码、健康码、行程码入馆参观，参观时须全程佩戴口罩并保持1.5米以上距离。来自中高风险地区、体温高于37.3°C、咳嗽、气促者，谢绝参观。
需要注意的是，定鼎门遗址博物馆暂停人工讲解服务，严控人员聚集。如果您想了解更多信息，可拨打电话(0379)65989096咨询。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇)(图片为资料图)
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