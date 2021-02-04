好消息！洛阳站、洛阳龙门站临时停运列车已恢复开行

今天下午，洛报融媒记者从铁路部门获悉，受强降雨天气影响洛阳站、洛阳龙门站临时停运列车，目前已恢复运行。 今天下午，洛报融媒记者从铁路部门获悉，受强降雨天气影响洛阳站、洛阳龙门站临时停运列车，目前已恢复运行。 21日夜间至22日白天，河南省大部分地区再次遭遇强降雨天气。为保障旅客安全，中国铁路郑州局集团有限公司于22日、23日对部分旅客列车采取了临时停运的措施。今天，强降雨天气已过，这些临时停运的列车已恢复开行。 途经洛阳龙门站列车： G1812 洛阳龙门-上海虹桥 G1871 杭州-洛阳龙门 G3116 兰州西-上海虹桥 G2023 商丘-兰州西 G2024 兰州西-郑州东 G2212 成都东-郑州东 G2213 安阳东-成都东 G2214 成都东-郑州东 G6696 洛阳龙门-郑州 G6697 郑州-三门峡南 G6698 三门峡南-郑州东 G2389 杭州东-西安北 G2390 西安北-杭州东 G3161 杭州东-西安北 G3162 西安北-杭州东 G3297 上海虹桥-西安北 G3298 西安北-上海虹桥 G2297 厦门北-西安北 G2298 西安北-厦门北 G858 西安北-武汉 G653 北京西-西安北 G664 西安北-北京西 G1710 重庆西-天津西 G1713 天津西-兰州西 G1714 兰州西-天津西 下一页 尾页 [1] [2]