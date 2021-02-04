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先睹为快！洛阳地铁2号线车站设计方案出炉 高清图看这里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 17:04

　　快来围观，洛阳地铁2号线站点装修方案24日新鲜出炉！洛报融媒记者带您来先睹为快，各站点的主题风格和高清图，请跟随我们的介绍一起了解。

　　主题风格为“古都新貌 鲤跃洛河”

　　市轨道交通集团相关负责人介绍，2号线车站的公共区装修概念设计方案主题风格为“古都新貌 鲤跃洛河”。

　　2号线纵贯洛阳南北，犹如一条鲤鱼跃过洛河，串联了洛阳火车站、洛阳龙门站以及汽车站等交通门户，南北向的历史轴线与高铁、体育中心、兴洛湖等富有时尚气息重要节点有效结合，各个车站的装修风格旨在彰显厚重沉淀的历史文化与高速发展的未来趋势，令人耳目一新。

　　“2号线车站的主色调采用朝凤白为主，体现清新、包容、热情的时代风貌。”该负责人介绍，朝凤白是欢快活泼的浅暖色彩，是暖色系中最温暖的颜色。朝凤白的颜色既涵盖洛阳的历史感，又昭示了未来的希望与活力，体现了洛阳各方面欣欣向荣的发展趋势。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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