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万人助万企进行时：洛阳市科协服务企业办法多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 17:44

　　24日，洛报融媒记者获悉，洛阳市科协日前发布“万人助万企”活动工作方案，将通过建立科技需求对接机制、人才培养举荐机制等多项机制，组织科技工作者为企业技术创新、人才培养等提供专业服务，帮助企业排忧解难，助力企业创新发展。

　　●科技需求对接机制

　　梳理企业发展技术难点、堵点，通过各级科协组织平台张榜招贤，分层分类协调相关专业科技社团、科研院所参与攻关，推动需求方、揭榜方对接洽谈，加强全过程沟通衔接。举办产业技术大会等产学研对接活动，搭建产业技术交流平台。深入实施院士专家服务站等项目，推动企业开展大众创业、万众创新。

　　●人才培养举荐机制

　　持续推进海智计划洛阳工作基地建设，引进海外高端人才与企业对接。加强科技人才梯队建设，注重在龙头企业、专精特新“小巨人”企业中选拔培养中原拔尖人才、青年科技专家、最美科技工作者，助力打造一支科技领军人才队伍。积极动员企业科技人才主动承接科技智库调研课题、申报自然科学学术奖等，着力形成一批高质量学术成果。积极帮助解决科技工作者在住房、子女教育、医疗等方面的问题，切实营造一流的人才创新创业环境。

　　●服务科技工作者机制

　　开展科技工作者状况调查，持续落实解民忧、纾民困、惠民生、暖民心、办实事长效机制，切实办好科普大讲堂进企业等科普活动，增强企业职工科学素质和科技创新能力。

　　●助企宣传机制

　　加强对企业宣传帮扶力度，发挥科技馆宣传主阵地作用，经常性举办惠企政策宣传、科技企业高新技术展品展示等活动，及时发布“科协助企”典型案例，打造开放性创新成果展示平台，提高科技成果转移转化成效。

　　●摸排联系机制

　　把符合产业发展定位、科技需求突出的企业梳理出来，扩大科协工作在企业的覆盖面，积极开展与企业相关的技术创新、信息推广、学术交流、人才培养、科普教育等活动，组织科技社团和科技工作者为企业自主创新提供专业性服务，着力解决企业科技需求。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 刘建齐)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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