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隋唐洛阳城正平坊遗址考古工作进展如何？市文物局权威回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 17:47

　　近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：隋唐洛阳城正平坊遗址考古工作开展一年多了，请问进展如何？能否公布一些重要发现呢？

　　洛阳市文物局回复：隋唐洛阳城正平坊遗址，是隋唐洛阳城洛南里坊区内其中的一个里坊，总面积约25万平方米。位于洛阳市洛龙区安乐镇赵村北侧，西岗村以南，西临龙门大道。2020年5月开始，由中国社会科学院考古研究所、洛阳市文物考古研究院联合组成联合考古队进行勘探和发掘工作。

　　本次考古发掘为了进一步探索该里坊的内部布局结构，确定坊墙、街道、坊门等遗迹情况。了解里坊内的建筑形式，探索唐代城市居住模式、研究中国古代里坊的空间结构模式和管理制度、唐代城市居民的居住空间和生活方式等学术问题。

　　据资料记载，正平坊内有太平公主宅(后改为安国女道士观)、孔子庙、国子监，以及常州刺史平贞昚宅、兵部尚书李迥秀宅、襄阳郡王路应宅等达官贵人的私宅。目前已经发现有大型夯土建筑，体量较大，布局严谨，应为大型建筑基址，考古发掘工作正在紧张进行之中。

　　考古工作是较为严谨的科研工作，目前发掘暴露的遗址现象仅是古代遗存的少部分，整体面貌需要进一步的考古发掘与研究工作，另外有一些具体成果仍在在科学研讨之中，我们会加快工作进度，及早把阶段性科研成果公之于众。

　　>>点击查看原帖⑥
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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