社保卡不慎丢失咋补办？洛阳专业人士支招补办全流程

近日，多名网友咨询社保卡丢失如何补办的问题。洛报融媒记者今天从洛阳市人力资源社会保障电子政务中心了解到，全市共有400多个社保卡合作银行经办服务网点，方便市民就近申领、补换、激活社保卡，线下补办经过审核，现场即可领取新卡。社保卡可跨行补办，不影响其账户正常使用。

近日，多名网友咨询社保卡丢失如何补办的问题。洛报融媒记者今天从洛阳市人力资源社会保障电子政务中心了解到，全市共有400多个社保卡合作银行经办服务网点，方便市民就近申领、补换、激活社保卡，线下补办经过审核，现场即可领取新卡。社保卡可跨行补办，不影响其账户正常使用。

洛阳市人力资源社会保障电子政务中心主任王楠介绍，市民可通过线上、线下两种途径补办社保卡，成功补办后，原卡就作废了。

一、线上申请补办，有以下3种方式：

1.申请人可通过“洛阳人社”微信公众号，“业务办理”模块，点击进入“社保卡服务大厅”按提示自助办理。

2.申请人通过“支付宝”，搜索进入“河南社会保障卡生活号”，点击“社保卡服务”挂失补卡模块，按操作提示自助办理。

3.申请人可通过“河南政务服务网”和“河南人社App”手机App，按操作提示进行相关业务自助办理。

线上成功申请后，一般情况下，可在10个工作日收到新卡(特殊情况除外)。申请人可按照随卡邮寄的《社保卡启用操作指南》进行社保卡启用和金融账户激活，也可到就近的社保卡合作银行经办服务网点启用、激活账户，新卡即可正常使用。