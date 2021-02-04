洛阳国企改革三年行动实施方案确定

洛报融媒记者24日从洛阳市国资委获悉，《洛阳市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》近日正式印发，明确了全市至2022年深化国资国企改革的任务书、时间表、路线图。

洛报融媒记者24日从洛阳市国资委获悉，《洛阳市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》近日正式印发，明确了全市至2022年深化国资国企改革的任务书、时间表、路线图。

据悉，在此方案出台之前，不少改革举措已经率先破题，取得初步成效，为洛阳今后两年深化改革奠定了良好基础。

洛阳市国资委相关负责人表示，国有经济在洛阳市经济社会中占有举足轻重的地位。按照“根上改、制上破、治上立”的要求，国企改革三年行动将通过7项重点任务，切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为洛阳转型发展、高质量发展提供坚实支撑。

总体目标——

通过实施国企改革三年行动，做强做优做大国有资本和国有企业，推动国有企业成为党委、政府重大部署的推动者、先行者，成为服务全市重大战略的重要力量，坚定不移发展国有经济，切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为建强副中心、形成增长极，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章提供坚实支撑。