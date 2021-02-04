新一轮大范围降水！洛阳连下7天！

河南气象局预报：本周河南省天气多阵雨、雷阵雨天气。全省降水量在50毫米～100毫米，西部、南部局地150毫米～200mm毫米。
河南气象局预报：本周河南省天气多阵雨、雷阵雨天气。全省降水量在50毫米～100毫米，西部、南部局地150毫米～200mm毫米。
新一轮大范围降水来袭
河南气象局预报：本周河南省天气多阵雨、雷阵雨天气。全省降水量在50毫米～100毫米，西部、南部局地150毫米～200mm毫米。
此外，25日夜里开始，河南省黄河以南将迎来一场大范围降水。其中，西南部、中东部部分地区中雨，局部大雨或暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605