洛报融媒记者24日从洛阳师范学院获悉，近日，经文化和旅游部同意，中国旅游研究院批准依托洛阳师范学院设立中国旅游研究院县域旅游研究基地，由该校校长梁留科教授担任首席专家。

洛报融媒记者24日从洛阳师范学院获悉，近日，经文化和旅游部同意，中国旅游研究院批准依托洛阳师范学院设立中国旅游研究院县域旅游研究基地，由该校校长梁留科教授担任首席专家。

洛阳师范学院有关负责人介绍，近年，随着县域经济的发展，中国县域旅游逐步兴起，研究县域旅游大有可为。中国旅游研究院县域旅游研究基地落户洛阳师范学院，彰显了该校在县域旅游研究方面的科研基础和实力。

该负责人表示，该研究基地将依托洛阳师范学院多学科的综合力量，整合协同“政、产、学、研、用”等优势资源，以县域旅游典型案例研究为基础和导入，重点聚焦县域旅游基础理论与前沿、乡村振兴与县域旅游业高质量发展、县域旅游目的地智慧化管理与实践方向，力争通过五年建设期，打造成集学术研究与交流、人才聚集和培养、高级战略智库于一体的国内县域旅游领域最权威的学术平台与智库智囊。

据悉，作为文化和旅游部直属的专业研究机构，中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)成立于2008年6月，2017年1月被科技部列为中央级科研事业单位，2021年8月入选首批文化和旅游行业智库建设试点单位。研究院以“促进中国文化和旅游融合发展和国际交流的政府智库、业界智囊、学术高地”为建设宗旨，主要承担旅游业政策和理论研究、文化和旅游融合发展研究以及文化、旅游的统计和数据分析职责，开展旅游领域高层次人才培养和国际国内学术交流工作。研究院聘请国内外知名专家学者担任学术顾问和学术委员，并依托高等院校和科研院所，成立了分院和基地20多家。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 程金龙 曹晓丹）