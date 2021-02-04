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“玉泉谷”杯“客家祖源地洛阳”诗词创作大赛今起全球征稿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 11:19

　　刚刚，洛报融媒记者获悉，为期一个月的“玉泉谷”杯“客家祖源地洛阳”诗词创作大赛今起面向全球文朋诗友征稿！

　　作为今年河洛文化旅游节中的一项重要文化活动，本次大赛从2021年8月24日开始，至2021年9月24日结束，由中共洛阳市委统战部指导，洛阳市归国华侨联合会主办，洛阳客家文化研究会、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台、玉泉谷(北京)商业运营管理有限公司、洛阳客家文化研究会“天下客家”城市会客厅承办。

　　洛阳是全球华人的文化之根、祖脉所系，全球1亿客家人祖籍于此，我国70%的宗族大姓起源于此。遍布世界各地的客家人自称“河洛郎”，成为当前中华民族独具特色的文化现象。古都洛阳现存的诸多古迹遗址，见证了客家先民南迁的壮举。本次大赛旨在擦亮“客家祖源地洛阳”品牌，传播黄河文化、河洛文化、客家文化，讲好洛阳故事，建好世界客家人精神家园，推动洛阳国际人文交往中心建设，提升洛阳在海内外的影响力。

　　奖项设置：

　　一等奖2名，各奖人民币5000元。

　　二等奖5名，各奖人民币3000元。

　　三等奖10名，各奖人民币1000元。

　　优秀奖50名，各奖人民币300元。

　　荣誉奖5名，不设奖金，只颁发荣誉证书。

　　评奖方式：

　　大赛组委会将聘请有关专家、学者，按照公开、公平、公正原则，评出符合大赛要求、紧扣大赛主题的优秀作品。届时，将择优出版作品选集,并在今年河洛文化旅游节期间，举办“玉泉谷”杯“客家祖源地洛阳”优秀诗词颁奖仪式及朗诵活动。

　　稿件要求：

　　本次大赛投稿作品，须紧扣“客家祖源地洛阳”这一主题，思想正面健康，内容积极向上。作品须原创首发。格律诗词、现代诗歌均可。诗词曲用韵：平水韵、词林正韵、中华通韵，新韵请标注；现代诗歌原则上不低于30行，艺术性与适宜朗诵兼顾。

　　投稿须知：

　　本次大赛采用网上投稿方式(邮箱：kejiashici@163.com)，不接受纸质稿件。投稿时，请在邮件主题栏注明“客家祖源诗词大赛”字样，并在邮件正文页靠左对齐，按照以下顺序提供信息：姓名(与身份证一致)、标题、正文、通信地址、联系电话、身份证号。联系人：于春斌(洛阳客家文化研究会)、电话：13503797096；付帅(洛阳客家文化研究会)、电话：15152800505。（洛报融媒记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：席倩倩]
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