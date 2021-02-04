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9月1日起，机动车年检有变化！全面称重开始实施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.24 10:22

　　国家强制性标准GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》发布并于2021年1月1日正式实施。其标准中6.8.1规定了整备质量和空车质量。

　　6.8.1.1 注册登记安全检验时，机动车的整备质量应与机动车产品公告、机动车出厂合格证相符，误差应满足：重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车不超过±3%或500kg，轻微型货车、轻微型挂车、轻微型专项作业车不超过±3%或100kg，三轮汽车不超过±5%或±100kg，摩托车不超过±10kg。

　　6.8.1.2 在用机动车安全检验时，2015年3月1日起注册登记的货车、重中型挂车的空车质量与机动车注册登记时记载的整备质量技术参数相比，误差应满足：重中型货车、重中型挂车不超过±10%或±500 kg，轻微型货车不超过±10%或±200kg，且轻型货车的空车质量应小于4500kg。

　　按规定，空车质量检验要求将自标准实施之日起的第九个月开始正式实施。也就是说2021年9月1日起，全国都会在对货车的年检中，正式开始空车称重。超重的车辆，是过不了年检的。

　　来源：洛阳交警⑥
[ 责任编辑：赵彤彤]
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