2021年度省级国际联合实验室开始申报

记者从市科技局获悉，2021年度河南省国际联合实验室申报工作日前启动。

记者从市科技局获悉，2021年度河南省国际联合实验室申报工作日前启动。

河南省国际联合实验室是依托我省高等院校、科研机构和科技型企业等建立的国际科技合作基地。2021年度河南省国际联合实验室分为依托高校、科研机构建立的国际联合实验室(科研类)和依托企业建立的国际联合实验室(企业类)，重点支持在现代农业、中医药发展、装备制造、新能源等领域及与“一带一路”沿线国家的国际科技合作。

申报条件：

具有较好的国际科技合作基础，与国外知名高校、科研院所、科技型企业签署有长期有效的科技合作协议，具备一定规模的科研实验条件和工作基础，省联合实验室面积不少于1000平方米，科研仪器设备总值(原值)不低于1000万元等。

申报单位可登录“河南省科技管理信息系统(http://xm.hnkjt.gov.cn/)”，按要求进行填报，截止时间为8月27日18时。（记者 戚帅华）