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洛阳在丘陵山区因地制宜发展花椒产业 种植规模达25.5万亩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.24 09:12
“岭上硒椒”喜获丰收

　　漫山尽是花椒树，满树皆是串串红。

　　雨后，骄阳晴空。来到宜阳县香鹿山镇椒鹿原，空气中弥散着“麻麻”的味道。顶着太阳，汗珠爬满了脸颊，留村椒农刘小安的心里却很踏实。“不出意外，今年还是丰收年。”从打工谋生到致富能手，小花椒“映红”了刘小安的小康路。

　　椒鹿原，豫西地区最大的花椒基地，沟岭之间延绵21公里，面积达5.5万亩。作为椒鹿原的核心区，留村仅用三年时间，完成了全村4680亩土地的种植结构调整。如今，大片的花椒树已经进入采摘期。尚处于成长期的园子里，间种着花生、药材、朝天椒等作物。“以短养长，保证乡亲们的收入不能减。”留村第一书记夏伟锋说。

　　无独有偶。在伊川县鸦岭镇，“岭上硒椒”率先开采。“咱这地里都是好品种，有大红袍、狮子头、黄盖，加上富硒地的滋养，抢手得很！”楼子头村椒农李建国说起花椒头头是道。对于7亩椒2万元的年收益，这个地道的“老把式”很满意。

　　椒香不怕巷子深。眼下，鸦岭镇已经聚集了一批外地来的采购商。在许多收购点，三轮车、拖拉机排成了长队。

　　种啥，不种啥？效益来当家。“洛阳花椒种植历史悠久，但真正发展成产业，就这三五年的时间。”市乡村振兴局负责人表示。如今，不只是鸦岭、椒鹿原这两大核心区，花椒产业在丘陵山区遍地开花，种植规模达25.5万亩，成为重要的富民产业。

　　花椒产业脱颖而出并非偶然。洛阳丘陵山区广布，十年九旱，常年缺水。这样的土壤条件，偏偏是耐旱的花椒的“最爱”。过去大家习惯于种传统作物，一年满打满算能挣一两千块钱。相比之下，花椒的“经济优势”显而易见。

　　然而在最初，要让乡亲们作出改变并不容易。“大家都觉得不靠谱呗！”夏伟锋说。前些年，村里利用产业帮扶政策，给大伙儿免费发树苗。一听免费，家家户户争着要。可没多久，心气儿就“凉了”，有的种了又拔掉，有的压根领回去就没种。

　　俗话说，眼见为实。为了搞活产业，镇、村两级开始逐村召集干群代表到陕西韩城考察，让群众与当地椒农面对面。“这一下，眼馋了。”夏伟锋说，回来之后，不用讲道理，群众自己把花椒苗栽遍了山梁。

　　刚开始，乡亲们卖的多是湿椒，尽管效益比传统农业高了一大截，但与下游的采购、加工环节相比，还是“胳膊拧不过大腿”。“花椒地头价每斤七八块钱，经过烘干、包装，到市场上起码七八十元。”夏伟锋算了一笔账。

　　道理都懂，但对于一家一户来说，搞加工贸易并不容易。面对花椒产业“重一产、缺二产、少三产”的普遍问题，去年，留村利用集体经济引导资金，联合返乡乡贤打造了自己的花椒烘干、色选车间，花椒酱、花椒油、花椒芽菜等深加工产品也接连走向市场。

　　“在全国大市场、大流通的当下，谁掌握了市场，谁就掌握了主动，小小花椒也不例外。”市乡村振兴局负责人表示。如今，在椒鹿原，豫西花椒交易市场正在谋划布局；在伊川鸦岭，花椒深加工生产线建设项目已经落地实施，很快将实现从种植到烘干、从包装到上市的一条龙产业链。（记者 白云飞 实习生 闻笛 高浩 通讯员 德伟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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