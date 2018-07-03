洛阳一验船师荣膺全国“最美验船师”称号

近日，交通运输部海事局、中国海员建设工会全国委员会联合主办全国第二届寻找“最美验船师”主题宣传活动。我市海事服务中心(市船舶检验中心)副主任、船检科科长、主任验船师陈元涛荣膺“最美验船师”称号，为我省唯一。

近日，交通运输部海事局、中国海员建设工会全国委员会联合主办全国第二届寻找“最美验船师”主题宣传活动。我市海事服务中心(市船舶检验中心)副主任、船检科科长、主任验船师陈元涛荣膺“最美验船师”称号，为我省唯一。

验船师这个职业鲜为人知，内陆地区的验船师获全国性荣誉更难得。日前，记者前往进行了解。

1999年，小浪底水利枢纽建设接近尾声，全国多地船舶制造企业云集洛阳，掀起一股“造船热”。当年8月，20岁的陈元涛从九江船舶工业学校一毕业，便回到家乡洛阳。“验船师其实就是‘船舶医生’。”陈元涛说，验船师主要进行船舶建造检验、定期检验、初次检验、临时检验、拖航检验、试航检验等。也就是说，一艘船舶从设计图纸审查到搭建第一块钢板，再到投用后每年例检，验船师要一直“跟踪”，发现船舶“生病”就要开出“药方”，直到船舶“痊愈”，再出具“健康证”，才能让船舶继续工作。

与身边常见的汽车审验、保养工作相比，船舶检验更加复杂，工作更加辛苦。陈元涛说，他所在的单位负责洛阳、三门峡、济源的船检工作，所辖地域处于豫西非水网山区，境内船舶大多为封闭水域的旅游船、测量船、工程船、汽车渡船及乡镇渡口渡船，布局分散，点多线长，几乎无法到指定地点接受检验，只能由验船师“上门服务”；而且船舶的设计、构造等都有独特性，验船师要看图纸、钻船舱、爬船底，根据实际情况制订检验方案，确定几十个甚至上百个检验项目，验船所花费的时间、经历可想而知。

从业22年，入党10余年，陈元涛始终坚守初心，不断锤炼技能，迄今已成功检验6000多艘各类船舶。

依据国家规定，船舶检验机构根据检验能类分为A、B、C、D四类，对应相同级别的注册验船师。我省属于内陆省份，具有C级资质，主要针对内河船舶进行检验，而陈元涛目前已取得B类注册验船师资格，可以从事国内航行船舶的法定检验和相关船用产品的法定检验。这在我市是“独一份”，也是全省的“六分之一”。

多年来，陈元涛参加全国注册验船师资格考试征题、审题、命题、阅卷集中办公20余次，连续4年入围注册验船师资格考试命题组专家名单。此外，他还参与起草了《河南省船舶法定检验质量管理体系》《河南省船舶营运检验指导手册》等……

“船舶检验是水上交通安全的第一道防线，容不得半点马虎。作为验船师，我很荣幸，也很有压力。”陈元涛说。(记者 赵硕 通讯员 朱晓山)