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明福王的洛阳岁月（明代藩王在洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.24 08:37

　　近日，新安县磁涧镇的李春光老人告诉我，当地发现了明代伊王墓，可以一起去看一看。

　　大明开国后，朱元璋分封诸子，其中幼子朱木彝(yí)被封到洛阳，称为伊王。明嘉靖年间，伊王朱典楧因过被废。后来，万历皇帝又将爱子封到洛阳，称为福王。

　　这些藩王去世后多葬在邙山上，只是墓址分散，有些已经不存。

　　就藩洛阳

　　伊王封国被废除半个世纪后，明万历四十二年(公元1614年)，洛阳又迎来了一位重量级的藩王——明福王。

　　明福王叫朱常洵，是万历皇帝朱翊(yì)钧最爱的儿子，时年29岁。他十几岁时就被封为福王，但迟迟没到洛阳就藩。如果不是群臣反对，加上人们认为他的生母郑贵妃想谋害太子，他可以一直留在京师。

　　太子朱常洛是万历皇帝的长子，比朱常洵大4岁。他的母亲本是宫女，地位卑微，比不上备受宠爱的郑贵妃。万历皇帝本想违背祖训，废长立幼，让朱常洵当太子，结果遭到群臣的极力反对，双方激烈交锋十几年，史称“国本之争”。

　　因为“国本之争”，万历皇帝对群臣十分不满，群臣则把矛头对准了郑贵妃母子，不断上书抗议。公元1601年，万历皇帝不堪其扰，终于下诏立朱常洛为太子，同时封朱常洵为福王，封国在洛阳。作为补偿，他给了福王超规格的待遇，如“婚费至三十万，营洛阳邸第至二十八万，十倍常制”。

　　眼看万事俱备，福王还不就藩，群臣开始上书催促。万历皇帝本想置之不理，但随着时间推移，舆论对郑贵妃母子越来越不利。人们认为郑贵妃不让福王就藩，是想寻机谋害太子，以便让福王取而代之。

　　公元1614年，实在拖不下去了，万历皇帝只好多赐福王珠宝、田产等，让其离开京师，就藩洛阳。福王临行时，万历皇帝几次三番将其召来，叮嘱他“三年一入朝”，以便父子有机会多见面。

　　万历皇帝即明神宗，是明朝在位时间最长的皇帝，使用万历年号48年。他是嘉靖皇帝之孙，10岁登基，前期在张居正的辅佐下励精图治，后来因“国本之争”与群臣赌气，开始怠政，一举创下近30年不上朝的纪录。

　　“国本之争”是明代晚期的一件大事，说明王朝因此而亡也不为过。万历皇帝心灰意冷，久居深宫，不见群臣，连奏章也不批复。他只为爱子福王开设了“绿色通道”，洛阳福王府的使者来了，他一天接见几次都可以。

　　公元1620年，58岁的万历皇帝因病去世，太子朱常洛继位。郑贵妃向他进献了数名美女，一个月后，朱常洛病重身亡，传位给太子朱由校，就是明熹宗。

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[ 责任编辑：潘亮]
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