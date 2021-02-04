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徐衣显在调研国有资本投资运营公司时强调：在转型升级中解难题抓机遇防风险促发展 在服务大局中练内功提质效创经验当标兵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.24 08:36

　　昨日，市委副书记、代市长徐衣显先后分别到洛阳城乡建设投资集团有限公司、洛阳城市发展投资集团有限公司进行调研，强调要在市委领导下，坚守“政府使命、企业属性”，围绕“建强副中心、形成增长极”目标要求，进一步明确职能定位，练好内功、标本兼治，加快转型升级，提升发展质效，为全面建设社会主义现代化强市创新经验、当好标兵。

　　调研中，徐衣显亲切看望企业干部职工，考察企业党建、企业文化，听取了解企业投资、运营、管理等方面情况，充分肯定两家企业作为重要的国有投资平台公司，在服务中心、资本运营、深化改革、发挥效能等方面取得的积极成效，勉励企业正视问题、精准定位，认真谋划发展蓝图，凝心聚力再创佳绩。

　　徐衣显强调，一要坚持党的领导，强化政治引领。筑牢国有企业的“根”和“魂”，扛稳政治责任，担当时代重任，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”更加具体化、实践化，把讲政治体现在贯彻新发展理念、融入新发展格局之中，走好高质量发展之路。二要坚持聚焦主业，服务中心大局。贯彻“政府定事、企业做事、国资监管”原则，适应新时代新要求，拉高标杆、提高标准，抢抓机遇、担当作为，为推动洛阳高质量发展筑牢支撑、形成带动。三要强化市场引导，加快转型升级。坚持以质量和效益为中心，提高现代管理水平，向市场要办法、向市场要出路，用市场化手段落实好市委市政府决策部署。四要切实练好内功，提高竞争能力。准确定位目标和功能，持续转观念、转模式、转机制、转作风，勇于刀刃向内，完善公司治理结构，建立健全机制，深化改革创新，增强发展能力、竞争能力。五要完善监管服务，激发动力活力。着眼长远，标本兼治，优化市场资源配置，培育企业发展后劲。政府部门要善于“给力”真帮，企业要善于“借力”真干，形成方案化、项目化、台账化的操作性举措，持续激发动力、增强活力。六要加强风险防范，不碰红线、不触底线。坚持统筹发展和安全，有效防范债务风险、金融风险、廉政风险，着力保障项目安全、管理安全、建设安全，为谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章汇聚浓彩重彩。

　　王琰君参加调研。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩]
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