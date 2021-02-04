“洛阳希望工程圆梦行动”已资助500余名学生

前不久，汝阳县高三学子赵小云接到了浙江大学的录取通知书，同时接到的还有一份来自“洛阳希望工程圆梦行动”的5000元特殊资助。

前不久，汝阳县高三学子赵小云接到了浙江大学的录取通知书，同时接到的还有一份来自“洛阳希望工程圆梦行动”的5000元特殊资助。

自今年7月起，团市委、市少工委、市青联、市学联共同启动“洛阳希望工程圆梦行动”，旨在帮助众多和赵小云一样的学子，为他们解除交通费与生活费等后顾之忧，打通“从家门到校门”的“最后一公里”。

截至目前，主办方已发动各级社会力量筹集善款159.66万元，资助学生500余名。“洛阳希望工程圆梦行动”仍在进行，有意向参与活动的爱心人士可关注“洛阳青年”微信公众号回复“圆梦助学”了解详情。(记者 李冰 通讯员 张珂)