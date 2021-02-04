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“坐不住”的易师傅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.24 08:22

　　“您咋又提前来了，不讲‘信用’啊。”近日，在涧西区武汉路重庆路街道二社区1号南街坊防疫执勤点，网格长李雯和几名志愿者看到56岁的居民易晓斌走来，老远就打招呼。

　　自8月初以来，按照规定，易晓斌应每天傍晚7点到执勤点值班，他却屡屡“违约”提前到岗。

　　戴好帽子和口罩、穿上红马甲、拿起测温枪……易晓斌上岗了。

　　去年疫情发生时，易晓斌还在中信重工上班，他听说小区防疫执勤点人手不足，当天就找单位请战。很快，他在重二社区3号北街坊卡口当起了志愿者。几个月下来，他认真的态度让同岗的年轻人有些自愧不如。

　　前不久，易晓斌办了病退手续，见小区门口的防疫执勤点重启，执勤人员又开始了不分昼夜的日子，他找到社区网格长李雯请战。李雯心疼他，多次婉言拒绝，但最终拗不过，还是答应了他。

　　虽然社区答应了易晓斌，但是也给他提了条件。“只用晚上7点到9点上岗，不能超时上岗。”社区网格长李雯说，这时候天气凉快，人也相对少一些，易师傅能少些操劳。

　　“理解社区同志对我的关心，可现在正是需要人的时候，我坐不住，能为街坊们服务是我的光荣。”易晓斌笑着说。

　　傍晚，回家的人越来越多，1号南街坊防疫执勤点上，易晓斌开始了又一天的“一丝不苟”。(记者 赵硕 通讯员 李元榕)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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