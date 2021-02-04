考生注意！高职高专批今日再次征集志愿

今日8时至18时，我省普通高招高职高专批再次征集志愿，共39所高校可填报。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒未被录取的考生，抓住机会，根据自身情况及时填报。

今日8时至18时，我省普通高招高职高专批再次征集志愿，共39所高校可填报。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒未被录取的考生，抓住机会，根据自身情况及时填报。

8月17日，我省普通高招高职高专批征集志愿。此次征集志愿按程序投档后，部分院校招生计划有余额、部分院校有调增计划，共39所高校再次征集志愿。凡高考文化成绩达到备档线(200分)，且符合相应生源条件，当前未被录取(电子档案状态为自由可投)的考生，可填报此次征集志愿的院校。征集志愿院校名单，考生可登录省招办网站查看。考生可查阅《招生考试之友》(招生专业目录)和有关院校的招生章程，了解院校的录取要求、收费标准、办学地点等。

今日8时至18时，有意选报征集志愿的考生，可凭本人账号、密码登录河南省普通高校招生考生服务平台进入填报志愿页面，按照规定程序和时间完成网上志愿填报。逾期网上填报系统关闭，考生将无法进行任何填报。在填报征集志愿时，考生可选报1个至6个高校志愿，每个高校可报1个至5个专业及是否同意调剂专业志愿。本次征集志愿按平行志愿规则投档，只投填报征集志愿且符合相应条件的考生档案。

关于高招录取，您有任何疑问，均可拨打18625795911与记者联系，我们将请专家为您答疑解惑。（刘敏）