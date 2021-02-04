与疫情搏斗，洛阳“90后”男护士、共产党员王金涛：“不管多难，不讲条件！”

“金涛是我们洛阳东方医院出征的唯一男护，年龄小，是我们的防疫‘专家’！”23日早，刚从病房下夜班的洛阳市援郑医疗队队员沈婷婷，接受记者短暂连线采访时，不提自己辛苦，反倒夸起同行队员。

工作中的王金涛(采访对象供图)

“金涛是我们洛阳东方医院出征的唯一男护，年龄小，是我们的防疫‘专家’！”23日早，刚从病房下夜班的洛阳市援郑医疗队队员沈婷婷，接受记者短暂连线采访时，不提自己辛苦，反倒夸起同行队员。

去年：入职不久的急诊科护士援鄂58天

沈婷婷提到的王金涛，是洛阳东方医院的急诊科护士。去年2月2日，王金涛作为首批洛阳援鄂医疗队队员，奔赴武汉的隔离医院开展援助工作。当时24岁的他刚入职不到一年，是急诊科的新手。

在武汉，经过培训，王金涛进入隔离病区，负责确诊病人的吸痰、输液、穿刺、高流量吸氧、咽拭子采集、抽血、辅助通气、测生命体征等工作，每天要工作十几个小时。

因为身处疫区，每天接触确诊患者，他怕父母担心，所以不主动和家人联系。为避免频繁穿脱防护装备浪费时间，他很少喝水，以减少上厕所的次数。在隔离医院，王金涛写下入党申请书：“脱下白大褂，我是父母的孩子；穿上白大褂，我是人民的战士。疫情当前，我绝不退缩！”

在援鄂58天后，王金涛和其他队员返回洛阳。