洛阳今日晴天到多云 气温19℃到30℃

预计今天洛阳晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，西北风4级左右，气温19℃到30℃。

昨日雨过天晴，汝阳县前坪水库上空云海升腾，美不胜收

昨天，我们迎来处暑节气，标志着暑天即将结束。此时节，徐徐秋风，微微凉意，幽幽秋韵，令人沉醉。

处暑时节，秋色渐浓，正是收获季节，果树挂满硕果，大豆、玉米、花生等农作物也开始成熟，呈现“处暑满地黄，家家修廪仓”的秋收景象。

昨天，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布《河南省地质灾害气象预警预报》，23日20时至24日20时，河南省地质灾害预警预报达到橙色预警的地区为：洛阳宜阳、洛宁，平顶山鲁山，三门峡渑池、陕州、湖滨、灵宝、义马等县(市)区，上述地区发生地质灾害的可能性大。达到黄色预警的地区为：郑州荥阳、二七、上街、新密、新郑、登封，洛阳新安、市区、孟津、偃师、宜阳、洛宁、伊川、汝阳、嵩县、栾川等县(市)区，上述地区发生地质灾害的可能性较大。

请相关地市做好以下防范措施：加密监测雨情水情灾情；开展24小时巡查监测；提请地方政府及相关部门做好预警区域受威胁群众避险疏散准备；可以暂停户外作业；提请当地政府及相关部门按照职责做好防御工作，必要时县级人民政府启动应急预案。

来看看今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受华北冷涡底部西北气流影响，我市以晴好天气为主，局地有阵雨或雷阵雨。预计今天我市晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，西北风4级左右，气温19℃到30℃；明天晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，西北风4级左右，气温16℃到29℃。(记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)