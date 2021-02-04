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赞！洛阳这位86岁老党员为村民义务理发60年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.23 21:18

李书茂为村民理发

　　“走，去李老师家理发去！”23日一早，家住洛阳市伊滨区寇店镇李家寨村的李同法和老伴儿柴月姣双双出了门。

　　他们口中的“李老师”名叫李书茂，是一位86岁的老党员。他给村民理发从来不收钱，这一习惯已经坚持了整整60年。

　　1961年，李书茂退伍回到李家寨村任村小学教师。他注意到孩子们的头发总是乱蓬蓬的，就自学了理发技巧，开始义务为村里的孩子们理发。李书茂当了13年的乡村教师，后来又到村党支部、村委会工作，尽管岗位换了又换，可义务理发却从来没耽误，一直持续到现在。

　　67岁的李克敏是李书茂的学生。他说，从上小学起，“李老师”就常常为他理发，到现在，自己还经常带着家人来找李书茂理发。

　　前段时间，疫情防控形势突然严峻，村里的党员纷纷报名成为志愿者，为疫情防控贡献力量。李书茂看在眼里，也想去帮忙。“我们两口子都是50多年的老党员，不能袖手旁观。”李书茂说，考虑到他右腿“不得劲儿”，村里婉言谢绝了他的好意，“于是我就想在给大家理发时，宣传一些防疫知识，也算是以自己的方式为防疫做了点儿事”。

　　最近一段时间，村民们自觉减少了外出，李书茂的家就成了李家寨村的“发型社”和“防疫知识讲堂”。大伙儿来找李书茂这位“80后”解决“头等大事”的同时，还常常分享学习疫情防控知识。

　　“只要身体允许，我愿意一直为大家服务下去。”李书茂说。(洛报融媒见习记者 梁笑宇 记者 智慧 实习生 李玉冰 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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