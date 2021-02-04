扶贫济困、关爱孤寡……这家便利店里的爱心故事一箩筐

洛阳市新安县铁门镇克昌村有一个便利店，在这里，贫困学生找到社会实践的平台和谋生渠道；在这里，村民得知救助消息让爱心传递；在这里，孤寡老人得到帮助……

洛阳市新安县铁门镇克昌村有一个便利店，在这里，贫困学生找到社会实践的平台和谋生渠道；在这里，村民得知救助消息让爱心传递；在这里，孤寡老人得到帮助……

23日，洛报融媒记者走进便利店，感受背后的温暖和感动。

故事一：特别的“店员”

虽说店面不大，可是从早晨九点开始，彭新玲和丈夫就一直在店里忙活着，来往的顾客络绎不绝。趁着给果蔬称重的功夫，彭新玲总会和他们拉上几句家常，脸上也始终挂着淳朴真诚的微笑。

一进店门，记者首先注意到的是那个站在前台的女孩。女孩姓刘，18岁。

老板彭新玲说，小刘自幼聪明好学，品学兼优，街坊邻居都很喜欢她。父亲因病去世后，50多岁的母亲靠打工扛起了抚养小刘的重担，生活一度非常拮据。当得知小刘收到大学录取通知书交学费困难后，彭新玲心里有一个想法——帮帮这个爱读书的孩子。

彭新玲让小刘在店里做一些基础的工作，一来可以挣些学费，二来增加社会经验。

“小刘比我儿子大一岁，我看着她长大。前几天去给儿子买衣服，我给小刘也买一件，送给她做新学期的礼物。”彭新玲朴实的话语中饱含真情。不仅如此，每到寒暑假，她就请附近的两三名贫困学生到店里打工。

前几天，彭新玲在朋友圈看到新安县一些贫困学习交学费困难，便拿出700元参与爱心义卖活动，帮助学子圆梦高校。

故事二：“歇业”背后

“前阵子，得知郑州、新乡遭遇特大暴雨，看到一些人无家可归，我心里一直揪着。”彭新玲说，她经多方打听，得知新安县新时代文明实践中心往灾区运送救援物资。与工作人员取得联系后，她把矿泉水、方便面、生活用品等价值6000元的救援物资送到募集点。

“有时，便利店不仅给村民提供了方便，也传递了一些爱心信息。”彭新玲说，由于准备救援物资，便利店歇业了一天。第二天便利店一开门，邻居小王得知昨日便利店歇业是因为筹集救援物资，立刻向新时代文明实践中心捐助了300元。

“如今这个小店成了爱心传递的地方，大家奉献爱心，帮助他人。”彭新玲说。

故事三：一块月饼

这几天，彭新玲正在忙着给村里的老人订购月饼。“中秋节快到了，我开始为村里70岁的老人送去月饼做准备。”彭新玲说，给村里老人送月饼，她已经坚持了3年。

“这3年我送出月饼，收获感动。”彭新玲说，平时哪家老人做了好吃的总会送到便利店，谁家的果子结了果也会拿来让她尝尝……这让彭新玲明白，虽然送月饼对自己来说只是一个小小的善举，但对那些老人而言，意味着团圆和惦念。

平日里，彭新玲也会免费为一些行动不便的老人送菜上门。住在附近的李阿姨今年70多岁了，常年患病出行不便，她得知此事后，每隔两三天就会询问李阿姨是否有购物需要，然后按照购物清单，一一准备妥当后送到李阿姨的家中，就这样已经持续了两年的时间，风雨无阻。

当被问及彭新玲为什么这么做时，她笑着说：“做生意要以心换心，这是营生更是做人的根本……”（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张宏波 武文馨）