请注意防范！河南省地质灾害气象预警发布

今天下午，洛报融媒记者获悉，洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受华北冷涡底部西北气流影响，以晴好天气为主，局地有阵雨或雷阵雨。

今天下午，洛报融媒记者获悉，洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受华北冷涡底部西北气流影响，以晴好天气为主，局地有阵雨或雷阵雨。

预计：今天夜里到明天白天，晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，西北风4级左右，气温19℃到30℃；明天夜里到后天白天，晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，西北风4级左右，气温16℃到29℃。

今天(23日)，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布《河南省地质灾害气象预警预报》，23日20时至24日20时，河南省地质灾害预警预报达到橙色预警的地区为：三门峡西部及东北部，平顶山西南部，洛阳西部(宜阳县、洛宁县)，南阳北部，发生地质灾害的可能性大。

河南省地质灾害预警预报达到黄色预警的地区为：济源、三门峡、洛阳(新安县、市区、孟津区、偃师区、宜阳县、洛宁县、伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县)、郑州、平顶山、南阳大部，焦作西南部，许昌西北部，信阳南部，驻马店西部，巩义、汝州大部，发生地质灾害的可能性较大。

请相关地市做好以下防范措施：

1.加密监测雨情水情灾情；

2.开展24小时巡查监测；

3.提请地方政府及相关部门做好预警区域受威胁群众避险疏散准备；

4.可以暂停户外作业；

5.提请当地政府及相关部门按照职责做好防御工作，必要时县级人民政府启动应急预案。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)