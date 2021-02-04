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近郊游将有更多选择！伊川县着力打造洛阳近郊生态文化旅游目的地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.23 18:10

　　洛阳近郊旅游将有更多新选择！

　　洛报融媒记者从近日召开的伊川县第十三次党代会上获悉，未来5年，伊川将着力打造洛阳近郊生态文化旅游目的地，大力发展富硒产业，大力推进乡村建设行动，做大做强文旅产业。

　　伊川是洛阳富硒产业试点县，目前已发展富硒谷子、岭上硒薯、岭上硒椒、富硒西梅等众多产品。会议透露，伊川县将进一步用好土壤富硒优势，依托省级现代农业产业园、河南省富硒农产品质量检测中心，加快鸦岭富硒功能农业产业园建设，大力发展富硒功能农业。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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