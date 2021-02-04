开学季临近，“青春纪念手册”赠予“青春红”【视频】

随着开学季的临近，23日开始，洛龙区白马寺镇新时代文明实践所开始向辖区内参加志愿防疫工作的数十名大学生志愿者，颁发“大学生志愿实践活动志愿者服务证明”。

随着开学季的临近，23日开始，洛龙区白马寺镇新时代文明实践所开始向辖区内参加志愿防疫工作的数十名大学生志愿者，颁发“大学生志愿实践活动志愿者服务证明”。

该所相关负责人表示，这纸证书的发放既是对大学生志愿者无私付出的勉励与感谢，也是送给他们的一份“青春纪念手册”，以此来铭记这个汗水与荣光交融的夏天。

“这是一个特别的礼物，我会好好珍藏。”一名已拿到证明的大学生志愿者说。(洛报融媒记者 王若馨 通讯员 张伊清 文/图/视频)