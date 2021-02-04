在洛办理不动产权证书更名 须携带这些材料

近日，多名网友咨询不动产权证书姓名变更的问题，记者今天从洛阳市不动产登记中心了解到，协议离婚的夫妻变更不动产权证书上的姓名时，须双方到场办理。
近日，多名网友咨询不动产权证书姓名变更的问题，记者今天从洛阳市不动产登记中心了解到，协议离婚的夫妻变更不动产权证书上的姓名时，须双方到场办理。
近日，多名网友咨询不动产权证书姓名变更的问题，记者今天从洛阳市不动产登记中心了解到，协议离婚的夫妻变更不动产权证书上的姓名时，须双方到场办理。
洛阳市不动产登记中心相关负责人表示，协议离婚的夫妻双方在办理不动产权证书姓名变更时，需要携带不动产权证书、双方身份证、离婚证、离婚协议书，双方到市民之家一楼F区不动产综合受理窗口申请办理。
如果夫妻一方去世，在世的一方需要先办理继承手续，然后持相关继承材料、不动产权证书、身份证，到市民之家一楼F区办理。
网友咨询购房合同是夫妻两个人名字，后来离婚的问题，双方需要先将不动产权证书办理到夫妻二人名下，在没有贷款或还清贷款的情况下，双方须持不动产权证书、身份证、离婚证、离婚协议书，到市民之家一楼F区办理。
一般情况下，申请人提交材料完整，并经工作人员审核通过，1个工作日即可办结，发放新的不动产权证书。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 郭静阁)
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