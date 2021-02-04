8月30日启动线上教学！河科大发布秋季开学通知

洛报融媒记者23日上午从河南科技大学获悉，该校正式发布秋季学期开学工作通知：该校在校生返校和新生报到时间均推迟至9月15日以后，全体教职员工8月29日正式上班，在校生将于8月30日开启线上教学。

洛报融媒记者23日上午从河南科技大学获悉，该校正式发布秋季学期开学工作通知：该校在校生返校和新生报到时间均推迟至9月15日以后，全体教职员工8月29日正式上班，在校生将于8月30日开启线上教学。

河南科技大学有关负责人表示，学校将按照“停课不停教、停课不停学”的要求，在延期返校期间实施线上教学。按照安排，8月30日在校学生正式开课，根据原定课表教学进度计划，开展线上教学。学校在没有发布正式返校通知之前，所有学生不得提前返校。该校全体教职员工8月29日正式上班。目前不在洛且具备返洛条件的教职员工应尽快返洛，并按照疫情防控要求主动报备、进行核酸检测、做好居家健康监测和自我管理。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 丁雯雯）