今日，途经洛阳龙门站的20列客车停运

今天上午，洛报融媒记者从铁路部门获悉，受强降雨影响，今天郑州火车站、郑州东站均有部分旅客列车停运，主要为北京、上海、杭州、兰州方向等。

今天上午，洛报融媒记者从铁路部门获悉，受强降雨影响，今天郑州火车站、郑州东站均有部分旅客列车停运，主要为北京、上海、杭州、兰州方向等。 今天上午，洛报融媒记者从铁路部门获悉，受强降雨影响，今天郑州火车站、郑州东站均有部分旅客列车停运，主要为北京、上海、杭州、兰州方向等。其中，途经洛阳龙门站的20列客车如下： G6696洛阳龙门—郑州 G6697郑州—三门峡南 G2390/87西安北—杭州东 G2298/5西安北—厦门北 G3116/3洛阳龙门—杭州东 G1812/09洛阳龙门—上海虹桥 G2213安阳东—成都东 G2023商丘—兰州西 G2205商丘—成都东 G653北京西—西安北 G6698三门峡南—郑州东 G1713天津西—兰州西 G1714兰州西—天津西 G664西安北—北京西 G1710重庆西—天津西 G1870/1杭州—洛阳龙门 G2024兰州西—郑州东 G2214成都东—郑州东 G2212成都东—郑州东 G1902福州—兰州西



铁路部门提醒，已购停运列车车票的旅客，可于30日内办理全额退票手续，您可以登录12306网站或到铁路车站办理未乘区间退票手续，建议未取纸质车票的旅客优先选择12306网站办理。 列车信息持续更新中，请以12306网站公布为准。(洛报融媒记者 余子愚)