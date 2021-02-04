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今日，途经洛阳龙门站的20列客车停运
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.23 10:47

　　今天上午，洛报融媒记者从铁路部门获悉，受强降雨影响，今天郑州火车站、郑州东站均有部分旅客列车停运，主要为北京、上海、杭州、兰州方向等。其中，途经洛阳龙门站的20列客车如下：

　　G6696洛阳龙门—郑州

　　G6697郑州—三门峡南

　　G2390/87西安北—杭州东

　　G2298/5西安北—厦门北

　　G3116/3洛阳龙门—杭州东

　　G1812/09洛阳龙门—上海虹桥

　　G2213安阳东—成都东

　　G2023商丘—兰州西

　　G2205商丘—成都东

　　G653北京西—西安北

　　G6698三门峡南—郑州东

　　G1713天津西—兰州西

　　G1714兰州西—天津西

　　G664西安北—北京西

　　G1710重庆西—天津西

　　G1870/1杭州—洛阳龙门

　　G2024兰州西—郑州东

　　G2214成都东—郑州东

　　G2212成都东—郑州东

　　G1902福州—兰州西

　　铁路部门提醒，已购停运列车车票的旅客，可于30日内办理全额退票手续，您可以登录12306网站或到铁路车站办理未乘区间退票手续，建议未取纸质车票的旅客优先选择12306网站办理。

　　列车信息持续更新中，请以12306网站公布为准。(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：席倩倩]
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