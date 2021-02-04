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七月流火

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.23 09:29

　　今日是农历七月十六，处暑节气。处暑，意为“出暑”，暑气自此消退，夏去秋来，天气要转凉了。

　　有个成语叫“七月流火”。很多人望文生义，把“七月”理解为公历7月，把“火”理解为火热，其实恰恰相反，它的本意是指夏去秋来，天气转凉，用在眼下这个时节才合适。

　　“七月流火”出自《诗经·国风》，原文是“七月流火，九月授衣”。

　　《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，分“风、雅、颂”三部分，收录了西周初年至春秋中叶的数百首诗歌。

　　洛阳是东周王城，位于河洛地区，亦是二十四节气的重要发源地，四季分明，农耕历史悠久。《诗经》里的很多篇章，都描述了河洛地区的物候特征。

　　“七月流火”，本是周地某诸侯国流传的民谣词。

　　“七月”指的是夏历(又名农历、阴历)七月，大致相当于公历八九月。

　　“流”，意为流动。

　　“火”，指的是一颗闪耀着火红色光芒的星星，古人称之为大火星。据说，大火星每年夏天出现在夜空的正南方，到了夏末秋初，也就是夏历七月，它会逐渐西沉，转向夜空的西边，是谓“七月流火”。

　　《诗经》里说的“七月流火，九月授衣”，是周朝百姓的日常：七月，大火星西沉，夏去秋来，天气转凉；到了九月，就要赶紧缝制过冬的衣裳了，否则天气越来越冷，“无衣无褐，何以卒岁”，没有御寒的棉衣，如何过年？

　　在农耕时代，古人安排生产劳动，主要靠观察天象和物候变化。

　　“七月流火”是中国劳动人民智慧的结晶，说明早在两三千年前，中国人就已经懂得总结天体运动规律，并据此及时调整生产、生活状态。

　　编者注：因总有人误解，在第7版《现代汉语词典》中，“七月流火”指夏去秋来，天气转凉，现也用来形容天气炎热（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮]
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