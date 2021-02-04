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抓大不放小——推动“万人助万企”活动走深走实②
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.23 08:41

　　对149家重点企业进行专班帮扶，对小微企业各种免税额以亿计，银企对接会科技型中小企业站上“C位”……当前，洛阳以“万人助万企”为抓手，既对支柱产业、规模骨干企业精准服务，又为中小微企业解难纾困，激发出各类市场主体的潜能活力。

　　服务企业不论大小，每一个企业都应温柔以待。“高大强”固然令人青睐，“小而美”同样值得呵护，今天的小企业，也许就是明天的大企业，只要有难题，都要想方设法帮助解决。洛阳重量级央企和科研院所众多，而中小企业贡献了70%以上的技术创新、80%以上的城镇就业，这是特色，也是底牌。当前受市场和疫情影响，中小企业或面临技术升级挑战，或面临生存考验，更需要我们当好“店小二”，伸手拉一把，帮助融化市场冰山、跨越融资高山、征服转型火山，在克难攻坚中茁壮成长。

　　一座城市经济要繁荣，要靠“顶天立地”的大企业，也要靠“铺天盖地”的中小企业。抓大不放小，这是服务企业的“方法论”，也是做强产业的“相对论”。瞄准市场主体的所难、所急、所盼，因企施策解决好项目建设、生产经营、融资用工等问题，既激发大院大所大企业的内生动力，又培育高潜质、成长型中小微企业，以“专精特新”企业的铺天盖地，逐步造就头部企业、独角兽企业、领军企业的顶天立地，撑起洛阳经济高质量发展的天空！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩]
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