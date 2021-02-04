“违停不处罚”，人性化决策受称赞

“以人为本，为政府人性化决策点赞”“暖心，洛阳是座有温度的城市”……为应对本次强降雨天气，防止地下停车场雨水倒灌造成群众生命财产损失，市城市管理局做出“强降水期间，市区机动车违停不处罚”决策，获得广大市民和网友点赞。

市民响应号召，将车辆停放于地面道路紧急避险 记者 张光辉 摄

“以人为本，为政府人性化决策点赞”“暖心，洛阳是座有温度的城市”……为应对本次强降雨天气，防止地下停车场雨水倒灌造成群众生命财产损失，市城市管理局做出“强降水期间，市区机动车违停不处罚”决策，获得广大市民和网友点赞。

该局有关负责人介绍，接到我市有强降雨天气过程的通知后，21日，全市城市管理系统紧急召开城市防汛工作部署会，制定了16条具体措施。

在城市停车方面，该局要求市区所有公共地下停车场做好防汛准备，安排人员24小时值班，备足备好防汛沙袋、挡水板、抽排水设备、应急发电机等防汛物资。对于停放在公共地下停车场的车辆，停车场管理单位要通过短信、电话等方式提醒车主把车驶离，可停放在不影响交通的地面道路或安全地带。全市有地下车库的小区要备足防汛沙袋，物业公司切实负起责任，加强对地下车库的检查防护，提醒业主尽量不要将车停放在地下车库内。对停放在城市道路上的紧急避险车辆，如果不影响道路交通，可不予处罚。

昨日下午，随着市区强降水过程基本结束，市城市管理局及时调整政策，解除紧急避险通知，要求全市小区地下停车场恢复出入，引导临时停放在道路上的紧急避险车辆有序驶离。同时，为保证城市道路交通顺畅，自今日8时起，我市城市区机动车违停治理工作正式恢复。（首席记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟）