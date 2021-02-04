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实力宠娃！洛阳这位爷爷自制电动玩具拖拉机

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.23 08:41
看小孙子高兴，白振武（左）也乐开了花

　　近日，伊滨区佃庄镇东石桥社区居民白振武自制的电动玩具拖拉机，成了小孙子最喜爱的玩具。

　　52岁的白振武说，儿子儿媳妇在外地打工，他和妻子平时在家带娃。小孙子原本有一辆电动玩具小汽车，出去玩的时候坏了，小孙子非常伤心。本来他想在网上给小孙子再买一辆，可小孙子看中的电动玩具拖拉机，卖1000多元。“这个价格确实出乎我的意料，我是农村长大的，以前没少开拖拉机，当时就随口说了句，爷爷给你做。”白振武说。

　　没想到，这句话被小孙子记在了心里，接下来的日子，见到爷爷就问什么时候做拖拉机。“答应了孩子的，就得办到。”白振武说，此后，他四处寻找制作拖拉机需要的材料。

　　一天，在附近的一个废品收购站，白振武发现了一辆废旧电动三轮车，他喜出望外，拖拉机的骨架找到了。考虑到三轮车自带的电机功率过高，他又在网上选购了一个适合在玩具车上用的低功率电机。

　　拖拉机的机身和座椅，则是白振武使用废旧铁皮自己焊制的。此后，方向盘、刹车、轮胎等都一一安装到位。

　　断断续续一个月，车子基本成型了，但是白振武还是不满意。“光秃秃的，不好看。作为洛阳人，对东方红很有感情，于是我就照着东方红小四轮的配色给车子刷了漆，还在网上购买了同款贴纸。”白振武说。

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[ 责任编辑：潘亮]
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