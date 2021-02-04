洛阳多部门积极应对强降雨天气 齐心协力筑起“防汛墙”

21日夜到22日，我市迎来一次强降雨天气过程，大部分地区出现暴雨。在应对过程中，市民看到相关部门齐心协力筑起“防汛墙”。

市政集团工作人员24小时在积水点值守，确保市民出行安全 记者 张怡熙 摄

21日夜到22日，我市迎来一次强降雨天气过程，大部分地区出现暴雨。在应对过程中，市民看到相关部门齐心协力筑起“防汛墙”。

市政集团：出动200余人紧急抢险

21日18时，收到我市将迎来一次强降雨天气过程的天气预报后，市政集团200余名应急防汛队队员紧急出动，连夜值守，负责全市30处城市易涝点和重要路段抢险工作。

22日上午，市区持续有雨，当日10时30分，长夏门街与开元大道交叉口因积水深度超过30厘米，长夏门街开元大道以南段交通封闭；10时50分，平等街立交桥下因积水深度超过20厘米，交通封闭；11时15分，古城快速路东延东干渠水位因超出泵站警戒水位，古城快速路下穿焦枝铁路涵洞交通封闭。

22日17时30分，东干渠水位平稳，古城快速路下穿焦枝铁路涵洞将恢复通行，市政集团新区养护分公司班长王家远和应急防汛队队员已在该路段坚守超过23个小时。“虽然有点累，但是通过我们的努力，该路段没有出现车辆被淹、人员受困情况，就很值得。”王家远说。

记者从市政集团获悉，21日晚至22日，市政集团负责全市30处城市易涝点、10处隧道、8处涵洞和9处地下人行通道的安全值守和抢险，专门为隧道口采购了总长530米的组合式挡水板。由于应对得当，上述地点均未出现车辆被淹、人员受困情况。

“我们组织了专业应急防汛队伍，每处易涝点都明确了直接责任人。”市政集团养护工程部副经理李忠欣说，从5月15日起，市政集团实行24小时防汛值班制度，及时接收、转发市防汛办文件和重要天气预警，并严格执行“人等雨”工作制度，确保在极端恶劣天气下做到“有灾无害”，保障群众生命和财产安全。