洛阳豫剧现代戏《工匠春秋》入选2020年度国家艺术基金资助项目

近日，洛阳豫剧院演艺有限公司的豫剧现代戏《工匠春秋》成功入选国家艺术基金(一般项目)2020年度资助项目名单。
近日，洛阳豫剧院演艺有限公司的豫剧现代戏《工匠春秋》成功入选国家艺术基金(一般项目)2020年度资助项目名单。
近日，洛阳豫剧院演艺有限公司的豫剧现代戏《工匠春秋》成功入选国家艺术基金(一般项目)2020年度资助项目名单。这是国家艺术基金成立以来，我市成功入选的第一个大型舞台剧和作品创作资助项目。
豫剧现代戏《工匠春秋》通过描绘改革开放初期中国社会深刻而复杂的变迁，表现了一名中国当代基层工人炽热的家园情怀，深情讴歌了主人公甘于清贫和寂寞、为民族工业崛起而扎扎实实攀登奉献的“大国工匠”精神。
日前，国家艺术基金发布了2022年度“舞台艺术创作”“传播交流推广”“艺术人才培训”“青年艺术创作人才”4个申报指南，启动了基金申报工作，申报截止日期为2021年9月15日。符合条件的社会机构或个人可登录国家艺术基金网站(www.cnaf.cn)进行申报。(记者 李冰 通讯员 王施展)
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