徐衣显在督导检查防汛工作时强调：人在岗物到位 预则立金标准 全力以赴打赢本轮防汛救灾硬仗

21日至昨日，市委副书记、代市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显深入新安县、洛宁县以及城市区关键部位、薄弱环节督导检查防汛工作，强调要严格执行省防汛抗旱指挥部3号指挥长令，以预则立的底线思维、金标准的目标要求，严阵以待、严防死守，因地制宜、相机决策，果断采取关、停、封、转等措施，扎实有效打好打赢本轮强降雨天气过程防汛救灾硬仗，全力守护好人民群众生命财产安全。

21日至昨日，市委副书记、代市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显深入新安县、洛宁县以及城市区关键部位、薄弱环节督导检查防汛工作，强调要严格执行省防汛抗旱指挥部3号指挥长令，以预则立的底线思维、金标准的目标要求，严阵以待、严防死守，因地制宜、相机决策，果断采取关、停、封、转等措施，扎实有效打好打赢本轮强降雨天气过程防汛救灾硬仗，全力守护好人民群众生命财产安全。

群众转移安置是重中之重。在新安县正村镇北沟村和石泉村，徐衣显详细查看群众转移、党员干部驻村防汛等情况，强调要严格落实“五包一”责任，对可能受到雨情汛情危害的群众做到应转尽转、不落一人。在洛宁县长水镇王伙村，徐衣显与避险安置群众亲切交谈，询问食宿安排，叮嘱有关部门周密做好安置点及其周边地区次生灾害防治、卫生防疫等工作，切实解决好群众的实际困难，让群众既“身安”又“心安”。

在新安县涧河、洛宁县马店镇涧河河堤处，徐衣显仔细检查水情水势、护坡建设等情况，强调要针对上一轮和本轮强降雨校验出的薄弱点、风险点，有针对性做好除险加固、运行管护、灾后重建等工作，防止次生灾害。

徐衣显还来到邙山渠渠首、西干渠文博体育公园段实地督导检查河渠综合治理和防汛工作，强调要逐个逐段开展“两清一护”再排查，消除堵点、排除隐患，确保河道行洪排涝绝对安全。

在城市区，徐衣显先后来到洛新快速通道隧道、牡丹广场及地铁站口、定鼎立交桥积水点、文博体育公园、隋唐园立交桥隧道等关键部位，认真检查指导城市防汛排涝工作并看望应急值守人员，强调要密切关注雨情汛情，备足防汛物资和设备，统筹调度专业抢险队伍和社会救援力量，全天候值守、全过程防范，做好防汛救灾各项工作。

在新安县小郭沟干法赤泥库，徐衣显详细询问赤泥库库容、监管、防汛及环保等情况，叮嘱要把强降雨的“预报”当“警报”，宁可信其大、不可信其小，坚持人防、物防、技防相结合，强化排洪系统、回水设施等不间断监测预警，完善应急预案，确保万无一失。

王琰君参加部分活动。（记者 李三旺）