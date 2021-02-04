洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显在督导检查防汛工作时强调：人在岗物到位 预则立金标准 全力以赴打赢本轮防汛救灾硬仗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.23 08:29

　　21日至昨日，市委副书记、代市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显深入新安县、洛宁县以及城市区关键部位、薄弱环节督导检查防汛工作，强调要严格执行省防汛抗旱指挥部3号指挥长令，以预则立的底线思维、金标准的目标要求，严阵以待、严防死守，因地制宜、相机决策，果断采取关、停、封、转等措施，扎实有效打好打赢本轮强降雨天气过程防汛救灾硬仗，全力守护好人民群众生命财产安全。

　　群众转移安置是重中之重。在新安县正村镇北沟村和石泉村，徐衣显详细查看群众转移、党员干部驻村防汛等情况，强调要严格落实“五包一”责任，对可能受到雨情汛情危害的群众做到应转尽转、不落一人。在洛宁县长水镇王伙村，徐衣显与避险安置群众亲切交谈，询问食宿安排，叮嘱有关部门周密做好安置点及其周边地区次生灾害防治、卫生防疫等工作，切实解决好群众的实际困难，让群众既“身安”又“心安”。

　　在新安县涧河、洛宁县马店镇涧河河堤处，徐衣显仔细检查水情水势、护坡建设等情况，强调要针对上一轮和本轮强降雨校验出的薄弱点、风险点，有针对性做好除险加固、运行管护、灾后重建等工作，防止次生灾害。

　　徐衣显还来到邙山渠渠首、西干渠文博体育公园段实地督导检查河渠综合治理和防汛工作，强调要逐个逐段开展“两清一护”再排查，消除堵点、排除隐患，确保河道行洪排涝绝对安全。

　　在城市区，徐衣显先后来到洛新快速通道隧道、牡丹广场及地铁站口、定鼎立交桥积水点、文博体育公园、隋唐园立交桥隧道等关键部位，认真检查指导城市防汛排涝工作并看望应急值守人员，强调要密切关注雨情汛情，备足防汛物资和设备，统筹调度专业抢险队伍和社会救援力量，全天候值守、全过程防范，做好防汛救灾各项工作。

　　在新安县小郭沟干法赤泥库，徐衣显详细询问赤泥库库容、监管、防汛及环保等情况，叮嘱要把强降雨的“预报”当“警报”，宁可信其大、不可信其小，坚持人防、物防、技防相结合，强化排洪系统、回水设施等不间断监测预警，完善应急预案，确保万无一失。

　　王琰君参加部分活动。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 为啥这场暴雨下得不够“暴”？啥时候...
  • 预警解除！暴雨已移出洛阳
  • 开学后前14天 非寄宿制中小学校学生中...
  • 受强降雨天气影响 途经洛阳火车站的两...
  • 强降雨已过，避险车辆请有序返回！洛...
  • 洛阳主城区公交线路正陆续恢复运营 预...
  • 涧西区广文路社区：闻“汛”而动 冒...
  • 迎战强降雨 偃师山化提前转移群众530人
  • 安全起见，89路、万安山专线暂停运营
  • 应对强降雨，他们24小时坚守岗位
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛龙区新建的4所中小学...
    到洛阳西工区办理行政...
    一封手写信的背后
    洛阳火车站陆续恢复陇...
    精彩热帖

    晒秋

    夹竹桃花美丽绽放

    丽景门下

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605