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洛书文化展示中心、牡丹康养小镇……未来去洛宁有的玩了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.22 20:20

　　推动神灵寨创建5A级景区、每年打造5个市级以上乡村旅游示范村、大力引进高端精品民宿品牌……洛报融媒记者近日从洛宁县第十三次党代会上获悉，未来五年，洛宁县将坚持“大旅游”理念，创建国家级全域旅游示范区。

　　在打造龙头景区方面，洛宁县将推动神灵寨创建5A级景区、爱和小镇和洛河湿地公园创建4A级景区、春山溪谷创建3A级景区，谋划打造“抽水蓄能工业游+自然风光游”融合旅游综合体。因地制宜发展景区游、峡谷游、全域游，打造独具特色的文化节会与体育赛事品牌。

　　为完善功能配套，洛宁县将加快推进中州华悦五星级饭店、洛书文化展示中心、洛宁寰晟文创产业园、春山溪谷、竹梦小镇、牡丹康养小镇、洛宁县连宝河苹果文化部落等12个重点文旅项目建设，加强旅游集散中心、游客服务中心、停车场、旅游公厕等配套设施建设，引入智慧旅游系统，提升综合服务功能。同时，洛宁县还将推进精品民宿建设，大力引进高端精品民宿品牌，培育高水平管理团队，提高运营管理水平。

　　未来五年，洛宁县每年将投入专项资金3000万元以上，整合涉农资金1亿元以上，突出抓好乡村旅游示范村建设，每年打造10个县级乡村旅游示范村、5个市级以上乡村旅游示范村。同时，着力打造示范片区，实现“室外乡土化、室内现代化”，用原生业态增强旅游竞争力。

　　“通过发展乡村旅游，变农民为旅游从业者，变农副产品为旅游产品，变山村为旅游专业村，促进乡村振兴、实现富民惠民。”洛宁县相关负责人表示，力争通过五年努力，实现年接待游客800万人次，旅游总收入30亿元，成功创建国家级全域旅游示范区。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 赵笑菊）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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